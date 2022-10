A disputa para governador em Santa Catarina para o segundo turno, que teve votação neste domingo (30), aconteceu entre o senador Jorginho Mello e o ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima. Mello obteve 38,61% dos votos no primeiro turno e Lima, 17,42%.

