O estado da Bahia conhece neste domingo o seu novo governador. Na disputa pelo cargo de governador estão Jerônimo (PT) e ACM Neto (União Brasil ). No primeiro turno, no estado, Jerônimo obteve a maior votação, com 49,45% dos votos (4.019.830). Haddad teve 40,80%, com 3.316.711 votos.

>>> Acompanhe a apuração em TEMPO REAL dos votos para Bahia