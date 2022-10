O estado de Sergipe conhece neste domingo o seu novo governador. Na disputa pelo cargo de governador estão Rogério Carvalho (PT) e Fábio (PSD). No primeiro turno, No estado, Carvalho obteve a maior votação, com 44,70% dos votos (338.796). Fabio teve 38,91%, com 294.936 votos.

