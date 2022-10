Dos 54 deputados estaduais eleitos neste domingo (2), 30 darão sequência aos atuais mandatos, enquanto 24 estrearão (ou retornarão) na Assembleia Legislativa do Paraná. A renovação de 44% das cadeiras é a maior nas últimas três eleições. Em 214, 34 deputados foram reeleitos; em 2018, 33.

Dos atuais 54 deputados estaduais, 43 disputaram a reeleição, dos quais, 13 fracassaram:

Outros três tentaram, sem sucesso, um salto para o cargo de deputado federal: Galo (PP), Coronel Lee (DC) e Rodrigo Estacho (PSD).

Dos 24 novos deputados, seis retornam à Assembleia: Hussein Bakri (PSD) e Gugu Bueno (PSD) eram suplentes na atual legislatura, mas exerceram boa parte do mandato em substituição a deputados que foram nomeados secretários de estado.

Do Carmo (União), também exerceu mandato durante a maior parte da atual legislatura, mas perdeu o cargo após a cassação de Fernando Francischini (União), que derrubou outros três deputados eleitos pelo então PSL.

Ney Leprevost (União) volta ao legislativo estadual depois de um mandato como deputado federal e Marcelo Rangel (PSD) retorna à função de deputado após ter sido prefeito de Ponta Grossa.

Já Luis Corti (PSB) assumirá um mandato completo depois de ter ficado na Assembleia por pouco menos de um ano, em 2017, e um mês, em 2019, na condição de suplente.

Mais uma vez, boa parte da renovação da Assembleia acontece com sobrenomes já conhecidos da política estadual. Foram eleitos para primeiro mandato os futuros deputados:

Da Câmara Municipal de Curitiba, saíram três novos deputados estaduais:

A nova legislatura da Assembleia marcará, ainda, a estreia no parlamento estadual da:

Também foi eleita apresentadora de TV Cloara Pinheiro (PSD). Ela ficou atrás de seu correligionário Moacyr Fadel (PSD), mas o ex-prefeito de Castro teve seu registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral por haver, contra ele, condenação por improbidade administrativa. Com isso, todos seus votos foram considerados nulos e Cloara, eleita na vaga. Fadel ainda move recursos para tentar reverter a decisão e, com isso, o resultado da eleição.

Foram reeleitos os deputados:

