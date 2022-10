Diferente de outras eleições, quando a votação acontecia em horários diferentes por causa dos fusos horários do Brasil, nas Eleições 2022 a votação acontece pelo horário de Brasília. Por isso, a votação começou as 8h e a votação termina as 17h deste domingo (2 de outubro).

O resultado das eleições será conhecido a partir deste horário, quando o Tribunal Superior Eleitoral começa a receber as informações das urnas eletrônicas de todo o país. O Paraná é tradicionalmente um dos estados mais rápidos a divulgar os resultados das eleições.