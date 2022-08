O Jornal Nacional atingiu nesta quinta-feira (25) uma audiência de 31,3 pontos de média com a entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dados preliminares do Instituto Kantar Ibope Media são referentes à Grande São Paulo e cada ponto de audiência equivale a 205.755 telespectadores. O ibope consolidado será divulgado nesta sexta-feira (26).

Entre 20h31 e 21h11, horário da entrevista de Lula, o JN partiu de uma audiência de 27 pontos e atingiu o pico de 34 pontos, informou a coluna de Ricardo Feltrin, no portal UOL. Do total de aparelhos ligados, 67% estavam sintonizados na TV Globo.

Já sabatina do Jornal Nacional com o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, na noite de segunda-feira (22), marcou 33 pontos de média durante o horário da sabatina, das 20h30 às 21h12. A entrevista do mandatário rendeu a maior audiência do ano ao telejornal. O pico chegou a 37 pontos.

A entrevista do presidenciável do PDT, Ciro Gomes, na terça-feira (23) rendeu 28 pontos de audiência na Grande São Paulo. Nesta sexta (26), será a vez de Simone Tebet (MDB) participar da sabatina.