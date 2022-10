Apontado como um dos prováveis campeões de voto nas eleições do último domingo (02) o ex-governador Beto Richa (PSDB) quase ficou fora da Câmara dos Deputados na sua volta à política. O candidato recebeu 64,8 mil votos e ficou com a única cadeira da federação PSDB/Cidadania na Câmara, mesmo tendo quase 10 mil votos a menos que seu correligionário Jocelito Canto (74,3 mil votos). Richa está eleito porque Canto teve seu registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná e seus votos foram considerados nulos

LEIA MAIS – Veja a lista dos deputados federais eleitos pelo Paraná

Por 3 votos a 2, o TRE acatou ação de impugnação movida contra Jocelito por seu adversário regional Sandro Alex (PSD), que alegou que o ex-deputado e ex-prefeito de Ponta Grossa está inelegível por ter sido condenado por improbidade administrativa por ter utilizado para sua segurança particular um policial militar cedido à Prefeitura de Ponta Grossa. A sentença transitou em julgado em novembro de 2013, mas, segundo entendeu o TRE, o prazo de oito anos de inelegibilidade só começou a contar a partir do momento em que Canto cumpriu a pena, pagando multa e ressarcindo o erário com os valores pagos de remuneração ao policial, o que só ocorreu neste ano.

VIU ESSA? Deputados federais do Paraná são reeleitos em eleição marcada pela baixa renovação

Jocelito Canto move recurso no TRE e tem, ainda, a possibilidade de levar o caso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para reverter a decisão, reconquistar seus votos e, com isso, alterar o resultado da eleição.

>>> Leia a matéria completa na coluna do jornalista Roger Pereira.