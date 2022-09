A federação PSDB/Cidadania tem 23 candidatos a deputado federal, mas na propaganda de rádio e TV, por conta do tempo de 52 segundos que a chapa possui, estão sendo apresentados sete candidatos por inserção, alternadamente. Um deles, no entanto está presente em todos os programas. Tem bem mais tempo de exposição do que os demais candidatos contando até com edições exclusivas, em que é o único candidato a ser apresentado: o ex-governador Beto Richa (PSDB).

No programa de rádio da última terça-feira (6), por exemplo, Richa ocupou todo o tempo da federação, com um programa de quase um minuto que contava suas realizações enquanto governador do estado e pedia votos para, agora, representar o Paraná em Brasília. O “programa” exclusivo de Beto Richa teve, por exemplo, a mesma duração do programa do presidenciável Ciro Gomes (PDT).

A coluna analisou os cinco últimos programas de rádio e constatou que a situação se repetiu no dia 27 de agosto, com todo o tempo da federação PSDB/Cidadania dedicado a Beto Richa. Nos programas dos dias 30/08, 1º/09 e 03/09, Richa teve 14 segundos de tempo de TV enquanto os outros candidatos tiveram, no máximo, sete segundos. Nestes cinco programas, qualquer outro candidato da federação não apareceu mais do que duas vezes. Até o deputado federal Rubens Bueno (Cidadania), candidato à reeleição, teve apenas uma inserção no período.

Richa é a grande aposta da federação para ser um puxador de votos na eleição para a Câmara dos Deputados e, por isso, vem quase que monopolizando o tempo de propaganda da legenda. A coluna tentou contato com a direção e a equipe de marketing do PSDB para pedir explicação sobre a estratégia, mas não obteve retorno.

Outros partidos também têm apostado em dar mais destaque a determinadas candidaturas, mas sem chegar a apresentar um programa exclusivo de um único candidato nas eleições proporcionais.

