O presidente Jair Bolsonaro (PL) votou na manhã deste domingo (2) na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele não respondeu se aceitaria os resultados das eleições 2022.

“Com eleições limpas, sem problema nenhum, que vença o melhor”, disse, antes de votar. Após deixar a cabine de votação, repetiu o mote. “Então está tranquilo. Em primeiro turno. E eleições limpas têm que ser respeitadas.” Questionado sucessivamente sobre se reconheceria o resultado da eleição, Bolsonaro não respondeu.

O presidente chegou à escola acompanhado do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ); da mulher do deputado, Paola; do deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ); e do assessor para Assuntos Internacionais, Filipe Martins. A primeira-dama Michelle Bolsonaro não participava da comitiva.

“Expectativa é de vitória hoje. Fui em praticamente todos os estados bem recebido. Ontem em Joinville algo nunca visto no Brasil, tanta gente me apoiando. Não vi na imprensa, mas tudo bem. Faz parte da regra do jogo. O que vale é o Datapovo.”