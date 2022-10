As eleições 2022 deste domingo (02) entraram para a história no Paraná. Quatro atuais vereadores de Curitiba e uma suplente se elegeram para o cargo de deputado. A partir disso, a composição da Câmara é modificada em 2023. Comparado aos últimos anos, é um número considerável, pois em 2018, só um vereador conseguiu sair direto para o Congresso Nacional.

Carol Dartora (PT) foi eleita deputada federal com 130 mil votos. Ela é a primeira mulher negra a representar o Paraná na Câmara dos Deputados. O PT também elegeu Renato Freitas para deputado estadual com 57 mil votos. Renato que chegou a ser cassado pelos colegas de Câmara de Vereadores, mas que teve o retorno diante de uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A primeira suplente do partido na Câmara, Ana Júlia Ribeiro, também será deputada com 51.845 votos

Leia mais!

>> Lista com todos os deputados estaduais eleitos no Paraná

>> Lista dos deputados federais eleitos pelo Paraná

>> Resultado da eleição 2022 para Senador no Paraná

>> Veja o resultado da eleição para Governador no Paraná

Com isso, dois novos suplentes assumirão as vagas em Curitiba. O ex-deputado federal Ângelo Vanhoni vai para a Câmara de Vereadores. A outra é a fotojornalista e ativista do movimento negro Geórgia Prates.

>> No segundo turno, Lula se diz confiante na vitória e destaca: “É uma prorrogação”

>> Bolsonaro fala em ‘confiança total’ no 2º turno e critica institutos de pesquisa

No Podemos, Denian Couto foi eleito com 30.075 votos para deputado estadual, e abre vaga para a Câmara de Vereadores para o ex-vereador Bruno Pessuti. Por fim, a eleição de Flávia Francischini com 41.757 votos para deputada estadual, o suplente do União Brasil, Rodrigo Reis assume a vaga.