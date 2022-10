As eleições 2022 acontecem neste domingo (02 de outubro) e os eleitores irão às urnas para votar nos candidatos a deputado estadual que irão compor o corpo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

A Tribuna preparou um guia com todos os candidatos das eleições 2022 para ajudar os eleitores a conhecerem seus candidatos e tomar a melhor decisão.

Quem são os candidatos a deputado estadual nas eleições 2022, no Rio Grande do Sul

