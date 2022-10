As Eleições 2022 acontecem neste domingo (2), onde os eleitores paranaenses irão às urnas para escolher o candidato que ocupará a vaga do estado no Senado, para um mandato de oito anos.

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 10 candidatos a senador do Paraná concorrem à vaga e tiveram suas candidaturas deferidas.

Veja mais sobre eleições 2022: Confira os candidatos a deputado estadual por partido

Confira a lista completa com nome, número e partido de todos que disputam o cargo de senador em nosso guia de candidatos.

Número dos Candidatos a governador do Paraná nas eleições 2022

Confira abaixo o número dos candidatos a governador do Paraná: