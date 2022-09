O eleitor não poderá entrar na cabine de votação usando celular no próximo domingo, dia 02 de outubro. O aparelho deverá ser deixado em uma mesa próxima ao mesário ou no bolso. Caso a pessoa demonstre alguma ação contrária, o presidente da sessão eleitoral pode chamar a Polícia Militar. O descumprimento da norma prevê detenção de até dois anos.

A proibição do uso do aparelho celular foi decidida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, argumentando que a proibição se faz necessária para garantir o sigilo do voto e impedir pressões de candidatos.

E-Título

Outra questão importante para a eleição é quanto ao e-Título, que funciona como a via digital do título de eleitor. Por ele é possível acessar de forma rápida, diversas informações do eleitorado cadastradas junto à Justiça Eleitoral, entre elas o local de votação.

Importante reforçar que o aplicativo, que é gratuito, precisa ser baixado até sábado (1º). Gilmar Fernandes de Deus, secretário de Tecnologia da informação do TRE-PR, reforça que o período não vai ser alterado. “Não vai ser possível baixar no domingo. Pode utilizar o e-título para mostrar ao mesário, mas depois celular vai ficar na mesa, vota, e depois pega o celular”, disse Gilmar.