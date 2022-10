O Tribunal Regional Eleitoral emitiu no início da tarde deste domingo (2) o primeiro boletim de funcionamento das urnas eletrônicas no estado do Paraná. Segundo o documento encaminhado para a imprensa, 123 equipamentos apresentaram falhas e precisaram ser substituídos. Em Curitiba, cinco deram problemas, sendo uma com o sistema de biometria e outras quatro não funcionaram.

Em Guarapuava, oito urnas tiveram que ser substituídas, sendo a cidade que mais teve problemas. Em Foz do Iguaçu, sete equipamentos tiveram defeitos, seguida no ranking das cidades “azaradas” por Londrina, com cinco equipamentos apresentando erros diversos. Os problemas foram na leitura da biometria, terminal do mesário ou mesmo terminal de votação.