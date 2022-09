Faltando poucos dias para a eleição 2022, a Justiça Eleitoral orienta que os eleitores consultem seu local de votação com antecedência. Cerca de 5,2 mil eleitores de Curitiba tiveram seus locais de votação alterados pela Justiça Eleitoral no Paraná. Mas como saber se meu local de votação mudou?

Para realizar a consulta é simples e rápida. O eleitor (a) acessa o site autoatendimentodoleitor . Ao entrar, vá para baixo e encontre a ícone ONDE VOTAR. Digite o número do título eleitoral ou CPF, nome da mãe e data de nascimento. O site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) também disponibiliza acesso ao local de votação na aba “eleitor e eleições”.

Já no aplicativo e-Título, além de acessar o documento eleitoral virtual, também é possível encontrar o seu local de votação. O download e a atualização do aplicativo e-Título podem ser feitos até sábado (01), véspera da eleição. Para um eventual segundo turno, a regra é a mesma: só será possível tirar a via digital do título até a véspera da votação, ou seja, 29 de outubro.

Locais de votação em Curitiba

Cerca de 5,2 mil eleitores de Curitiba tiveram seus locais de votação alterados pela Justiça Eleitoral no Paraná. A mudança afeta eleitores cadastrados na 1ª Zona Eleitoral, e foi feita de forma automática no sistema. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), a mudança foi apenas de local, e os eleitores continuam cadastrados nas mesmas seções eleitorais.

Ao todo, 1.975 eleitores que votavam na Universidade Tuiuti – Campus Schaffer foram transferidos para a Faculdade Inspirar. O novo local de votação fica na Rua João Tschannerl, 880, a pouco mais de 850 metros do ponto anterior.

Já os 3.223 eleitores que votavam no Colégio Estadual Conselheiro Zacarias foram transferidos para o Centro Redentorista Santo Afonso, no número 204 da mesma Rua Ubaldino do Amaral, em frente ao estádio Couto Pereira, no Alto da Glória.