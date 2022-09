Faltam poucos dias para as eleições 2022. O primeiro turno ocorre no próximo dia 2 de outubro e, para deixar os eleitores mais tranquilos na hora de registrar seu voto, o Google criou uma página com informações importantes sobre o pleito. Caso haja segundo turno, será no dia 30 de outubro.

Quando o eleitor pesquisa sobre eleições no buscador, o Google oferece um painel com informações sobre as eleições de 2022. É possível ter mais detalhes sobre uma visão geral sobre as eleições, além de notícias, como se cadastrar, como votar e mais informações sobre pesquisas eleitorais e datas.

Além de ficarem destacados no topo da página, os conteúdos da Justiça Eleitoral possuem resumos maiores que os resultados normais de busca, bem como são priorizados nos diversos motores de busca do Google, incluindo as abas “notícias” e “vídeos”.

Todas as informações apresentadas pelo Google são provenientes de fontes oficiais, como a Justiça Eleitoral e o Tribuna Superior Eleitoral.

Como votar nas Eleições 2022?

Cinco cargos estão em disputa nas Eleições 2022: deputado federal, deputado estadual (ou distrital, no caso do DF), senador, governador e presidente da República. As opções na urna serão mostradas exatamente nesta ordem para escolha do eleitor, que deve digitar o número e conferir o nome e a fotografia da candidata ou do candidato, e aguardar 1 segundo antes de confirmar o voto. Em caso de segundo turno, o eleitorado votará apenas para os cargos de governador e/ou presidente da República.

Na cabine de votação, não é permitido o uso de aparelho celular, fotográfico, de filmagem ou de qualquer outro tipo que viole o sigilo do voto. O eleitor deve deixar o equipamento com o mesário antes de votar.

Neste ano, aproximadamente 40% das seções eleitorais vão usar as urnas com modelo 2020. 225 mil unidades do equipamento foram fabricadas em Manaus (AM) e Ilhéus (BA). O novo design, mais moderno, traz uma bateria melhor e um processador mais rápido do que o modelo anterior.