O criador do site “www.bolsonaro.com.br“, que passou a utilizar o endereço para fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL), foi intimado para prestar depoimento à Polícia Federal no dia 4 de outubro.

Em publicação no Twitter, o curitibano Gabriel Baggio Thomaz afirmou que está à disposição dos delegados para esclarecer os fatos relacionados ao inquérito instaurado contra ele. “Um líder autoproclamado defensor da pura liberdade de expressão em plenário da ONU, não deveria usar a polícia para perseguir seus críticos”, escreveu Thomaz.

O site apresentava Bolsonaro em caricaturas e tinha diversos textos e imagens depreciativas ao presidente. Foto: Reprodução

No final de setembro o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, enviou um ofício ao diretor-geral da Polícia Federal solicitando a instauração de um inquérito para investigar as publicações do site. Segundo Torres, os textos configuram, em tese, crime contra a honra do presidente da República. O site apresentava Bolsonaro em uma caricatura de Adolf Hitler e suástica no braço com o título “Ameaça ao Brasil”, com diversos textos e imagens depreciativas ao presidente da República.

No dia 19 de setembro a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Cármen Lúcia ordenou a retirada do site do ar. A ação contra a publicação foi apresentada pela coligação que apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). A ministra considerou que o site pode caracterizar propaganda irregular negativa.