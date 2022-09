O debate presidencial deste sábado (24) foi marcado por críticas dos candidatos a Lula (PT), que faltou ao encontro, e por embates do presidente Jair Bolsonaro (PL) com Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB).

Primeiro colocado nas pesquisas, Lula foi alvo de todos os demais presentes, como era esperado. Denúncias de corrupção no governo Bolsonaro também foram mencionadas, sobretudo por Simone Tebet e Soraya Thronicke, com quem o presidente teve os confrontos mais duros.

A exceção ficou por conta de padre Kelmon (PTB), que fez dobradinha com Bolsonaro e chegou a dizer que o presidente sofria um massacre por parte de outros candidatos. Kelmon também levou o aborto ao debate, questionando Ciro e Simone sobre o tema.

Confira algumas das principais frases.

“Ofender as mulheres, falar palavrão? Eu falo alguns palavrões sim, mas não sou ladrão. Eu não defendo, por baixo dos panos, o outro candidato que já foi condenado, cumpriu cadeia, e agora disputa a Presidência se ausentando aqui, essa é a nossa diferença. Eu defendo as mulheres, não da boca pra fora, defendo de fato. A senhora não defendeu duas médicas que foram na CPI da Covid. Foram pisoteadas, maltratadas por seus colegas, e a senhora não fez nada” Jair Bolsonaro (PL) em resposta a Simone Tebet (MDB).”

“Você é um péssimo exemplo, mente em cadeia nacional. Não trabalha, anda de Jet Ski, não conhece a realidade do país. Por isso é que diz que o Brasil não tem fome.”

Simone Tebet (MDB) respondendo a Bolsonaro (PL)

“O candidato Lula não merece seu voto. Não veio sequer a uma entrevista de emprego. Isso é sinal de quem não gosta de trabalhar […] Ajudei a eleger Bolsonaro, não me arrependo. Era necessário naquele momento tirar o PT, não me arrependo. Mas Bolsonaro traiu a nação brasileira. Eu continuo no mesmo lugar.”

Soraya Thronicke (União) comentando a ausência do petista no debate e criticando Bolsonaro (PL)

“Lula não veio por estar com salto alto, acha que já ganhou, não veio porque não tem como explicar as promessas nem as denúncias de corrupção.”

Ciro Gomes (PDT) também sobre a ausência do petista

“As duas senadoras aqui presentes votaram para derrubar meus vetos ao orçamento secreto. Soraya fez uso de R$ 114 milhões do orçamento secreto. Isso é privativo do Legislativo […] Soraya, todo o seu material de campanha dizia ser a senadora de Bolsonaro. A senhora é uma estelionatária.”

Jair Bolsonaro (PL) em ataque a Simone Tebet (MDB) e Soraya (União)

“Não cutuque onça com sua vara curta. Respeito. Não votamos como o senhor disse. Todas as minhas indicações ao Congresso estão em suas mãos, públicas, em todas as redes.”

Soraya Thronicke (União) em resposta a Bolsonaro (PL)

“Nosso poder como presidente da República para esse assunto é nenhum. Esse tema envolve saúde pública, aspectos morais, religiosos. Qual é o papel do estado no enfrentamento dessa tormentosa questão? Para mim, a legislação como está é o alcance possível que numa sociedade tão dividida alcançamos”

Ciro Gomes (PDT) ao ser perguntado sobre aborto por padre Kelmon (PTB)

“Sou contra aborto. Sou católica e cristã; isso não me faz menos feminismo. O feminismo no Brasil precisa ser entendido não como pauta de esquerda, mas como pauta cristã.”

Simone Tebet (MDB) também em resposta ao padre Kelmon (PTB)

“Lula produziu uma onda de propaganda: todo mundo que não é Lula, é fascista. Ele tem oportunidade de caracterizar Bolsonaro de fascista, e na hora de vir aqui, ele foge.”

Ciro Gomes (PDT) sobre a campanha de voto útil em Lula (PT)

“Queria dizer que sou palmeirense. E queria pedir à torcida do Palmeiras: não brigue, ou serei responsabilizado.”

“Jair Bolsonaro (PL) ao dizer que a imprensa o responsabiliza por casos de violência política.”