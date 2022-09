A lista de bens declarados e enviados ao Tribunal Superior Eleitoral dos candidatos ao Senado é robusta. O candidato Orlando Pessuti (MDB) é o que o possui o maior montante de bens, com quase R$ 3,9 milhões. Em contrapartida, a candidata Desirre (PDT) tem o menor valor divulgado com um pouco mais de R$ 200 mil.

Além dos dois candidatos, a lista dos postulantes a uma vaga tem mais oito candidatos. Álvaro Dias (PODEMOS) é o segundo maior com poder aquisitivo ( R$ 2.220.952,16), seguido de Dr. Saboia (PMN) com R$ 2.027.852.03. Na quarta posição do ranking, aparece Sérgio Moro (União Brasil) que declarou possuir R$ 1.589.369,94.

Na sequencia, Laerson Matias (PSOL) com R$858.249,55; Aline Sleutjes (PROS) com R$ 457.425,11; Rosane Ferreira (PV) R$362.852,04; Paulo Martins (PL) com R$302.990,00; Roberto França da Silva Junior (PCO) com R$283.083,40.

Quanto os candidatos ao Senado declararam

Aline Sleutjes (PROS) – R$ 457.425,11

Saldo poupança Caderneta de poupança R$3.587,58 Saldo poupança Caderneta de poupança R$24,08 Saldo aplicação DI PLUS AGIL Outras aplicações e Investimentos R$6.825,48 Saldo conta corrente Depósito bancário em conta corrente no País R$10.468,59 Imóvel residencial. Loteamento Morada do Sol Outros bens imóveis R$400.000,00 Saldo poupança Caderneta de poupança R$9,21 Saldo poupança Caderneta de poupança R$3.164,89 Consórcio. Banco do Brasil Consórcio não contemplado R$33.345,28

Descrição Tipo Valor do Bem viculo bmw Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$128.000,00 ações da vale Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) R$260.905,42 capital social empresa Quotas ou quinhões de capital R$1.406.210,00 aplicação Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$407.200,06 dinheiro em conta corrente Depósito bancário em conta corrente no País R$18.636,68

+Leia mais! Alvaro Dias declara patrimônio de R$ 2,88 milhões em registro de candidatura em 2018

Desiree (PDT) – R$205.577,87

Descrição Tipo Valor do Bem BB AUTOMATICO ESTILO Outras aplicações e Investimentos R$35.606,57 AUTOMOVEL HYUNDAI/HB20X 1.6 PREMIUM Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$53.000,00 RF REF DI PLUS A GIL Outras aplicações e Investimentos R$15.294,61 SALDO CARTAO PRE PAGO (94863231002646023) Outros créditos e poupança vinculados R$664,20 SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA Caderneta de poupança R$3.590,48 CARTAO PRE PAGO EM MOEDA ESTRANGEIRA (US$ 6,00 SEIS DOLARES) Outras aplicações e Investimentos R$34,82 BRASILPREV VGBL Outras aplicações e Investimentos R$97.387,19

Dr Saboia (PMN) – R$2.027.852,03

Descrição Tipo Valor do Bem 50 % DO LOTE DE TERRA – AVENIDA MAUA – MARINGÁ – PARANÁ Terreno R$99.000,00 lOTE DE TERRA NOLOTEAMENTO PORTA DO CEU – MARINGÁ – PARANÁ Terreno R$100.000,00 50 % DO LOTE DE TERRA – AVENIDA MAUA – MARINGÁ – PARANÁ Terreno R$69.000,00 LOTE DE TERRA EM TOCANTINSMUNICIPIO DE NOVO ACORDO Terreno R$266.501,26 SALDO CONTA CORRENTE BANCO UNIPRIME Depósito bancário em conta corrente no País R$12.045,25 APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS AGIL BANCO DO BRASILSA Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$76,58 Rua Men de Sá – Maringá – Paraná Casa R$485.500,00 CAPITAL SOCIAL UNIPRIME Quotas ou quinhões de capital R$24.541,51 SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL SA Depósito bancário em conta corrente no País R$4.242,07 70% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA TRIPS ADMINISTRACAOE EMPREENDIEMNTOS LTDA CNPJ- 16.655.049/0001-12 Quotas ou quinhões de capital R$560.000,00 CAPITAL SOCIAL DA UNIMED REGIONAL DE MARINGACOOPERATIVA DE TRABALHOS MEDICOS Quotas ou quinhões de capital R$81.153,73 CHEQUES A COMPENSAR EM PODER DO DECLARANTE OUTROS BENS E DIREITOS R$325.750,00 45.000 ACOES INGA CIA DES INDL SA Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) R$41,63

Laerson Matias (Psol) – R$858.249,55

Descrição Tipo Valor do Bem APTO CASCAVEL PARIGOT DE SOUZA Apartamento R$120.000,00 RESCISÃO CONTRATO Crédito decorrente de alienação R$134.000,00 TERRENO CONTINENTAL PARK Terreno R$200.000,00 TERRENO CLAUDETE Terreno R$20.000,00 IMÓVEL RURAL COND LARANJEIRA Outros bens imóveis R$245.000,00 VGBL VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre R$532,04 ITAU Caderneta de poupança R$6.822,01 TERRENO FINANCIADO PARTE PAGA Terreno R$12.000,00 SALDO EM CAIXA Dinheiro em espécie – moeda nacional R$69.554,11 COROLLA 2011 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$49.000,00 CEF Caderneta de poupança R$1.341,39

Descrição Tipo Valor do Bem CAIXA ECONOMICA Caderneta de poupança R$81.713,38 RF TESOURO Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$40.238,25 LINHA TELEFONICA Linha telefônica R$2.977,13 LINHA TELEFONICA Linha telefônica R$3.011,04 12.5% LOTE DE TERRA Terreno R$40.625,00 VEICULO Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$87.000,00 ACOES TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) R$15.650,00 BANCO DO BRASIL Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) R$46.498,06 BANCO DO BRASIL Depósito bancário em conta corrente no País R$1.951,01 APARTAMENTO Apartamento R$205.000,00 BB REF DI LO VIP Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$246.273,14 MM MACRO Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$52.436,37 MM JUROS E MOEDA OUTROS BENS E DIREITOS R$61.325,78 ITAU Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$112.520,58 SMALL CAPS Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$65.000,00 LINHA TELEFONICA Linha telefônica R$3.011,04 VAGA DE GARAGEM OUTROS BENS E DIREITOS R$110.000,00 EMPRESA RADIO UBA Quotas ou quinhões de capital R$238.000,00 BRADESCO Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$108.528,67 BANCO DO BRASIL Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$80.000,00 BRADESCO Depósito bancário em conta corrente no País R$1,00 FUNDO CAIXA ECONOMICA Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$259.247,38 ITAU VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre R$105.000,00 ESCRITORIO COMERCIAL Sala ou conjunto R$335.626,50 BRADESCO Caderneta de poupança R$8.952,22 ITAU Depósito bancário em conta corrente no País R$8.578,68 EMPRESA SISTEMA NOVA ERA DE COMUNICACAO Quotas ou quinhões de capital R$38.000,00 ITAU Depósito bancário em conta corrente no País R$10,00 MARLIM DIVEDENDOS OUTROS BENS E DIREITOS R$116.938,33 FUNDACAO DE PREVIDENCIA INSTITUO EMATER Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) R$35.027,16 AREAS DE TERRA Terreno R$57.103,55 BBAS3 Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) R$22.137,50 PARANA BANCO Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$182.571,60 PARANA BANCO Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$51.190,89 APARTAMENTO EM CONDOMINIO Apartamento R$904.732,12 ACOES BRAS3 Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) R$28.852,00 CAIXA ECONOMICA Caderneta de poupança R$11.044,34 MM MULTIESTRATEGIA Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$30.061,87 ITAU Depósito bancário em conta corrente no País R$112.033,22

Paulo Martins (PL) – R$302.990,00

Descrição Tipo Valor do Bem COMMANDER OVERLAND TD – MOD 2022 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$302.990,00 EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DA EMPRESA PAULO EDUARDO MARTINS OUTROS BENS E DIREITOS R$0,00

Roberto França da Silva Junior (PCO) – R$283.083,40

Descrição Tipo Valor do Bem CONTA ESTILO Depósito bancário em conta corrente no País R$83,40 IMOVEL DE ALVENARIA – RUA FADEL DAMEN Outros bens imóveis R$240.000,00 KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. Outros bens móveis R$43.000,00

Rosane Ferreira (PV) – R$362.852,04

Descrição Tipo Valor do Bem APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL Outras aplicações e Investimentos R$141.693,17 SAVEIRO 2005 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$14.900,00 CONTA CORRENTE Depósito bancário em conta corrente no País R$6.597,99 GOL Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$31.750,00 POUPANÇA OUROCAO Caderneta de poupança R$724,49 APLICAÇÃO RDB/CDB ITAU Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$98.491,00 POLO CONFORTLINE 2018 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$67.409,35 PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICOB SUL Outras participações societárias R$1.286,04