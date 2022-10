A bancada federal paranaense terá 11 novos deputados na próxima legislatura, a partir de 2023. A renovação de 36,6% é a menor nas três últimas eleições. Dos 26 deputados federais que se candidataram à reeleição, 19 tiveram sucesso nas urnas. Fracassaram os deputados Gustavo Fruet (PDT) ), Rubens Bueno (CDN), Christiane Yared (PP), Hermes Parcianello (MDB), Aroldo Martins (Rep), Marco Brasil (PP) e Luizão Goulart (SD).

Entre os novos deputados federais, o principal destaque foi Deltan Dallagnol (Podemos), o parlamentar mais votado no estado. Muitos novos integrantes da bancada federal são oriundos da Assembleia Legislativa. Três deputados estaduais vão se mudar para Brasília no ano que vem: Tião Medeiros (PP), Tadeu Veneri (PT) e Paulo Litro (PSD).

Estrearão, na Câmara, também, a vereadora de Curitiba Carol Dartora (PT), o ex-secretário estadual de Saúde, Beto Preto (PSD) e o ex-vereador de Cascavel Nelsinho Padovani (União). Já Dilceu Sperafico (PP) volta ao Congresso Nacional para a Câmara para o sétimo mandato. Ele exerceu seis mandatos seguidos entre 1995 e 2019, ficando fora na atual legislatura.

De “fora da política”, o Paraná elegeu o empresário Geraldo Mendes (União) e o Delegado Matheus Loiola (União), que ganhou notoriedade à frente da Delegacia do Meio Ambiente de Curitiba e é fenômeno nas redes sociais com sua atenção em defesa dos animais.

O último “novo” deputado federal eleito, ao menos por enquanto, é o ex-governador Beto Richa (PSDB). Ele recebeu 64,8 mil fotos, menos que os 74,3 mil de seu correligionário Jocelito Canto. Mas canto está com seu registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral e teve todos os seus votos considerados nulos. O ex-deputado foi enquadrado na lei da Ficha Limpa por ter uma condenação judicial por improbidade administrativa do período em que foi prefeito de Ponta Grossa. Canto ainda tem recursos a serem julgados e pode reverter a decisão e, com isso, o resultado da eleição.

