O estado do Paraná conhece na noite deste domingo, dia 2 de outubro, seus novos deputados federais, representantes do estado em Brasília, nas Eleições 2022. Serão 30 deputado que vão representar os interesses do povo paranaense. Alguns conseguiram a reeleição, outros estreiam para um primeiro mandato. Todas as urnas foram apuradas no Paraná.

Veja a lista dos novos deputados federais pelo Paraná

Deltan Dallagnol PODE 5,63% 344.851

Gleisi PT 4,26% 260.857

Filipe Barros PL 4,07% 249.282

Beto Preto PSD 3,38% 206.765

Sandro Alex PSD 2,74% 167.989

Felipe Francischini UNIÃO 2,68% 164.193

Sargento Fahur PSD 2,64% 161.430

Giacobo PL 2,48% 152.142

Delegado Matheus Laiola UNIÃO 2,17% 132.711

Carol Dartora PT 2,13% 130.629

Zeca Dirceu PT 2,01% 122.811

Tião Medeiros PP 1,79% 109.330

Pedro Lupion PP 1,78% 109.003

Ricardo Barros PP 1,75% 106.950

Sérgio Souza MDB 1,72% 105.374

Luciano Ducci PSB 1,56% 95.513

Enio Verri PT 1,55% 94.875

Aliel Machado PV 1,54% 94.484

Tadeu Veneri PT 1,38% 84.657

Paulo Litro PSD 1,35% 82.607

Leandre PSD 1,30% 79.350

Luísa Canziani PSD 1,22% 74.509

Jocelito Canto PSDB 1,21% 74.345

Toninho Wandscheer PROS 1,21% 74.222

Luiz Nishimori PSD 1,19% 73.072

Geraldo Mendes UNIÃO 1,17% 71.881

Vermelho PL 1,16% 70.745

Diego Garcia REPU 1,07% 65.374

Dilceu Sperafico PP 1,01% 61.687

Padovani UNIÃO 0,93% 57.161

O que faz um deputado Federal?

Os deputados federais, no modelo legislativo bicameral, são os representantes do povo, cuja atribuição é fazer leis e fiscalizar os atos do presidente da República. Os deputados podem apresentar projetos de leis ordinárias e complementares, de decreto legislativo, de resolução e de emendas à Constituição.

Também cabe a eles discutir e votar medidas provisórias editadas pelo Executivo. Assim como os senadores, os deputados federais também podem instalar CPIs.

O número de vagas na Câmara destinadas a políticos de um mesmo estado é proporcional à sua população. Assim, quanto maior o número de habitantes, mais representantes um estado terá no Congresso Nacional. O Paraná, por exemplo, possui 30 vagas na Câmara dos Deputados.