Pesquisa do PoderData divulgada nesta quarta-feira (7) mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 43% das intenções de voto para o primeiro turno das eleições presidenciais. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, tem 37%.

Lula variou 1 ponto percentual para baixo em relação ao levantamento anterior, divulgado em 31 de agosto, dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Bolsonaro subiu 1 ponto. A diferença entre os dois candidatos é de 6 pontos percentuais.

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro, com 8% da preferência dos entrevistados. Na sequência vêm Simone Tebet (MDB), com 5%, que oscilou 1 ponto para cima. Os demais candidatos não atingiram o mínimo de 1%. Votos brancos e nulos somaram 3%, enquanto eleitores indecisos ou que não responderam ao levantamento marcaram 2%.

Em simulação de segundo turno, o candidato do PT tem 52% das intenções de voto, enquanto o atual presidente da República soma 40%. Veja os resultados abaixo, bem como a variação em relação à pesquisa da quinzena anterior:

Resultados da pesquisa estimulada (quando uma lista de candidatos é apresentada ao entrevistado):

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 43% (- 1 p.p)

Jair Bolsonaro (PL) – 37% (+1 p.p)

Ciro Gomes (PDT) – 8% (sem variação)

Simone Tebet (MDB) – 5% (+1 p.p)

Eymael (DC) – 0% (- 1 p.p.)

Sofia Manzano (PCB) – 0%

Felipe d’Avila (Novo) – 0%

Roberto Jefferson (PTB) – 0%

Pablo Marçal (Pros) – 0%

Leonardo Péricles (UP) – 0%

Soraya Thronicke (União Brasil) – 0%

Vera Lúcia (PSTU) – 0%



Brancos e nulos – 3%

Não sabe/Não respondeu – 2%

Lula x Bolsonaro no 2º turno

O PoderData também perguntou aos eleitores entrevistados em quem votariam em um eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula. A diferença entre os dois passou de 11 pontos percentuais para 12, em relação ao levantamento realizado no final de agosto. Veja:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 52% (sem oscilação)

Jair Bolsonaro (PL) – 40% (-1 p.p)

Brancos e Nulos -7%

Não sabem – 1% (-1 p.p)

Metodologia das pesquisas citadas

O levantamento do PoderData, contratado pelo site Poder360, ouviu 3,5 mil eleitores em 317 municípios entre os dias 4 e 6 de setembro de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número do registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-03760/2022.