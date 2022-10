A disputa para o governo de Santa Catarina será decidida em segundo turno, no dia 30 de outubro. O candidato Jorginho Mello (PL) tem 38,7% dos votos válidos e é um dos que vão concorrer no segundo turno.

O nome do segundo candidato na disputa ainda não está definido. Com 17,6% dos votos válidos, Décio Lima (PT) aparece em segundo lugar. Até agora, foram apuradas 90% das urnas.

Jorginho Mello, 66 anos, nascido na cidade de Ibicaré (SC), foi vereador em Herval d’Oeste (SC), deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, governador interino do estado e duas vezes deputado federal. Está no segundo ano de mandato como senador. Formado em direito e estudos sociais, foi gerente e diretor do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC). A candidata a vice é a Delegada Marilisa (PL).

Décio Nery de Lima (PT), 61 anos, nascido em Itajaí (SP), está em seu terceiro mandato como deputado federal pelo estado de Santa Catarina. É formado em direito pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e ciências sociais pela Fundação de Ensino do Pólo Geoeducacional do Vale do Itajaí (Fepevi). Foi prefeito de Blumenau (SC). Casou-se com Ana Paula Lima, com quem teve dois filhos. A candidata a vice é Bia Vargas (PSB).