Levantamento do Ipec com eleitores do Paraná, divulgado neste sábado (1), mostra o senador Alvaro Dias (Podemos) com 41% das intenções de votos válidos (sem contabilizar votos em branco e nulos e os eleitores indecisos) na disputa pela única vaga do Senado pelo estado. O ex-juiz Sergio Moro (União) aparece em segundo, com 35%, seguido de Paulo Martins (PL), com 14%.

Veja os resultados a seguir das intenções de votos válidos e totais (incluindo brancos, nulos e indecisos).

Intenção de voto para o Senado no PR (votos válidos):

Alvaro Dias (Pode): 41%

Sergio Moro (União Brasil): 35%

Paulo Martins (PL): 14%

Rosane Ferreira (PV): 3%

Aline Sleutjes (Pros): 2%

Orlando Pessuti (MDB): 2%

Dr Saboia (PMN): 1%

Desiree (PDT): 1%

Laerson Matias (PSOL): 1%

Roberto França da Silva Junior (PCO): 1%



Intenção de voto para o Senado no PR (votos totais): Alvaro Dias (Podemos): 33%

Sergio Moro (União Brasil): 27%

Paulo Martins (PL): 13%

Rosane Ferreira (PV): 3%

Aline Sleutjes (Pros): 2%

Orlando Pessuti (MDB): 1%

Desiree (PDT): 1%

Laerson Matias (PSOL): 1%

Roberto França da Silva Junior (PCO): 1%

Dr Saboia (PMN): 1%

Branco/Nulo: 5%

Não sabe ou preferem não opinar: 12%

Metodologia da pesquisa

A pesquisa eleitoral do Ipec, encomendada pela RPC TV, entrevistou 1.504 eleitores no Paraná entre os dias 25 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PR-02084/2022 e BR-04355/2022.