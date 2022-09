Neste domingo (2), os eleitores poderão ir votar usando a camisa verde e amarela da seleção brasileira ou outra que quiserem, quem afirma é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes.

ELEIÇÕES 2022 – Tire todas as dúvidas sobre as Eleições: onde votar, horários, justificativa e mais

“Os eleitores e eleitoras podem ficar tranquilos, podem ir vestidos trajando a camisa que quiserem. Inúmeras fake news [desinformação] estão dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu ir de verde e amarelo, com a camisa do Brasil. O eleitor vai com a camisa que quiser”, disse.

LEIA MAIS – Mesário com camisa da seleção brasileira nas eleições? Entidades pedem proibição do uso ao TSE

A declaração, de acordo com a Agência Brasil, foi feita durante o encerramento da sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde de quinta-feira (29). O ministro afirmou que não há proibição para que eleitores deixem de votar com a camisa do Brasil.

CANDIDATOS NAS ELEIÇÕES 2022 – Já sabe em quem votar nas eleições de 2022? Guia da Tribuna tem tudo sobre os candidatos. Veja!

Durante a semana, uma polêmica sobre o assunto foi criada, após integrantes da Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral, da qual fazem parte 200 entidades e movimentos da sociedade civil, pedirem ao TSE que os mesários sejam proibidos de usar a camisa da seleção brasileira nos dias das eleições.

“Não será dia violência”

O presidente do TSE também conclamou os eleitores a irem votar tranquilamente no dia da votação. Moraes considera o pleito como uma “festa de democracia” e disse que domingo “não será dia violência, de agressão e de xingamento”.

LEIA AINDA – Curitiba terá ônibus de graça neste domingo, primeiro turno das Eleições

“O importante é que os eleitores compareceram no domingo para realizar esse sagrado direito, conquistado a duras penas, de escolha, de voto, para que nós possamos manter uma tradição democrática brasileira construída desde da Constituição de 1988”, concluiu.

No domingo, dia do primeiro turno das eleições, mais de 156 milhões de eleitores estarão aptos a elegerem o presidente da República, deputados estaduais, federais e distritais, além de governadores e senadores.