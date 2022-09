O presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou, na tarde desta quarta-feira (31), eventos de campanha em Curitiba. Ele veio à capital do Paraná depois de realizar visita técnica às obras da Ponte da Integração, a segunda ligação entre Foz do Iguaçu e o Paraguai. O presidente participou de uma motociata no caminho do aeroporto Afonso Pena até o centro da cidade, onde realizou um curto comício, na Boca Maldita, tradicional ponto de manifestações políticas. No discurso, Bolsonaro atacou seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que o Brasil tem a gasolina mais barata do mundo e disse que está concluindo um mandato sem casos de corrupção.

+Leia mais! Homem tenta atingir Bolsonaro durante motociata em Curitiba

No discurso de apenas 9 minutos, o presidente lembrou a passagem de Lula por Curitiba, onde esteve preso por 580 dias. “Tem ladrão querendo voltar à cena do crime. Não vamos deixar. E quando ele for preso de novo, tomara que não venha para Curitiba, pois aqui não é terra de ladrão, mas lugar de gente de bem”, afirmou, dizendo também que quer ser reeleito presidente para “evitar que o Brasil sofra o desastre do comunismo”.

O presidente afirmou que, com a redução no preço dos combustíveis, está conseguindo controlar a inflação e resolver a crise econômica do país no pós-pandemia.

“Vocês sabem que passamos por momentos difíceis. O mundo inteiro sofreu com a pandemia. Lamentamos as mortes, mas temos, também a questão econômica, que estamos resolvendo dia após dia. Hoje temos uma realidade, a gasolina mais barata do mundo e, com ela, estamos controlando a inflação. Não se tem notícia de país que esteja com deflação”.

>> Continue lendo a matéria na coluna do Roger Pereira, na Gazeta do Povo!