O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo (2) em um escola em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

Líder nas pesquisas de intenção de voto, ele chegou ao local por volta das 8h30 e desceu do carro dentro do estacionamento da Escola Estadual Dr. João Firmino Correia Araújo e acenou para apoiadores que o esperavam à entrada. O petista estava acompanhado de forte esquema de segurança.

Lula estava acompanhado de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB); de sua esposa, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja; da presidente do PT, Gleisi Hoffmann; e do candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad. O ex-governador Márcio França (PSB), candidato ao Senado, também esteve com Lula.