Vários relatos de filas nos locais de votação estão sendo registrados por todo o país. Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, a demora nas seções foi atribuída principalmente à coleta de dados com a biometria, de acordo com reportagem publicada pelo Estado de São Paulo.

Em Curitiba, locais de votação também tiveram filas de eleitores, como o Colégio Positivo, no Bigorrilho e o Clube Curitibano, no Água Verde.

Fila para votar dobra esquina no Clube Curitibano:

O presidente do TRE paulista afirmou que as filas registradas no primeiro turno estavam “dentro da programação” do Tribunal.

Já no Rio de Janeiro, de acordo com relatos coletados pelo portal G1, eleitores chegaram a esperar quase três horas para conseguir votar em uma seção na zona Oeste da cidade. Demora semelhante foi registrada em outro local de votação, na cidade de Duque de Caxias. Segundo o TRE fluminense, a causa da demora seria também relacionada à leitura das digitais da biometria.

Essa informação, no entanto, não foi confirmada pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, o alto comparecimento de eleitores pode ser uma justificativa para as filas. “Em algumas zonas eleitorais, em várias seções já foi verificado um aumento no número de eleitores. Ou seja, um menor número de abstenção”, disse ele.

Quem ainda estiver na fila às 17h, horário previsto de fechamento das urnas, deve receber uma senha e terá garantido o direito de votar. “Obviamente todos os eleitores e todas as eleitoras que chegarem até às 17h, votarão”, garantiu o presidente do TSE.

Fila para votar em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Foto: Rodrigo Cunha/Tribuna do Paraná

Eleitores brasileiros no exterior também enfrentam grandes filas nas seções. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, o tempo de espera passou de uma hora em cidades como Lisboa, Londres, Berlim, Milão e Paris. Em Portugal, devido ao grande fluxo de eleitores, o horário de votação foi prorrogado.

Segundo Alexandre de Moraes, as altas filas em Lisboa e em Paris foram causadas pelo grande comparecimento de eleitores. “Um comparecimento de 50 e poucos por cento a mais do que o da eleição anterior”, disse o ministro.