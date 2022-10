Um fusca está proibido de circular em Palotina, na região oeste do Paraná. O veículo está todo envelopado com a imagem do candidato a presidência Jair Bolsonaro (PL). Segundo o juiz Luiz Fernando Montini, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), a propaganda está abusiva para a lei eleitoral.

De acordo com a regulamentação, um veículo pode ter a adesivagem de candidatos em até 0,5 m². No fusca, isso ultrapassa que tem a imagem do candidato, a bandeira do Brasil e a escrita Bolsonaro 22. A partir disso, o juiz determinou que se as imagens alusivas ao candidato tenham o padrão estabelecido, ou deixe o carro guardado até o dia 30 de outubro, data da eleição presidencial.

O fusca pertence a uma senhora idosa. Ivair Dreon, esposo da proprietária do carro, relatou que vai cumprir a decisão da Justiça, e não vai circular com o veículo por Palotina.