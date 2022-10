Os eleitores da Paraíba reelegeu neste domingo (30) o governador João Azevedo (PSB). Com 99,15% das urnas apuradas no Estado, João Azevedo tem 52,43% dos votos válidos contra 47,57% de Pedro Cunha do (PSDB).

