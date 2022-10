O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, candidato à reeleição pelo PSD, compareceu à Escola Municipal dos Vinheiros, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, para votar nas Eleições 2022. Apoiado e apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), que também tenta a reeleição, Ratinho Jr. apareceu ao local de votação vestindo a camisa da Seleção Brasileira de futebol.

Ratinho Jr. é o favorito para vencer as Eleições 2022 de acordo com as pesquisas mais recentes, inclusive no 1º turno. Ele cumprimentou eleitores na chegada ao local de votação. Ratinho Jr estava acompanhado do vice-prefeiro de Curitiba, Eduardo Pimentel.

