Neste ano, o fuso horário para a votação será um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h. Com isso, os eleitores do Acre, por exemplo, terão que ir às urnas das 6h às 15h.

Em 2022, o horário para a votação em todo o país será o de Brasília, das 8h às 17h. Com isso, os eleitores do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Fernando de Noronha (PE), que têm fusos diferentes, deverão se adequar ao horário da capital federal.

No Acre, a votação será das 6h às 15h no horário local (abre e fecha duas horas antes que em Brasília). No Amazonas haverá votação das 6h às 15h em 11 municípios e das 7h às 16h em outros 51 municípios. No Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima será das 7h às 16h e em Fernando de Noronha das 9h às 18h. Nos demais estados, não haverá alterações.

Segundo o TSE, a mudança é decorrente de uma decisão do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de dezembro de 2021 e incluída na Resolução TSE nº 23.669.