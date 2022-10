O candidato Ibaneis Rocha (MDB) venceu a disputa ao governo do Distrito Federal com 50,30% dos votos válidos. Leandro Grass (PV) ficou em segundo lugar, com 26,25% dos votos válidos.



Todas as urnas eleitorais foram apuradas.

Ibaneis Rocha tem 51 anos, nasceu em Brasília, é advogado e o atual governador do Distrito Federal. É formado em direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub), fez pós-graduação em direito processual do trabalho e direito processual civil. Fez carreira na advocacia e chegou a presidir a Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF). Em 2018, estreou na política como candidato ao governo do DF e venceu as eleições no segundo turno. A vice na chapa é a deputada federal Celina Leão (PP-DF).