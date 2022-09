Faltando poucos dias para as eleições 2022, no dia 02 de outubro, você já sabe em qual candidato depositar o seu voto? Ou melhor, candidatos, pois o pleito não se resume somente à disputa pelo cargo de presidente da República. Além disso, o eleitor vai precisar definir o voto para governador, senador, deputado estadual e federal.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 28.274 candidatos concorrem às eleições gerais deste ano em todo o país, tendo um eleitorado de 156.454.011 brasileiros aptos a eleger o presidente da República, 27 governadores, 27 senadores, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais. O total de candidatos acima inclui os postulantes a vice-presidente, vice-governador e suplentes de senador, que são eleitos juntamente com os cabeças de chapa. Para 2022 ocorreu uma ligeira queda no número total de candidatos, de 2,8%, de 29.085 para 28.274. No Paraná, nove candidatos disputam o cargo de governador, dez para senador, 629 para deputado federal e 888 para deputado estadual.

Para conhecer todos os candidatos no Paraná, ou mesmo em outro estado, a Tribuna do Paraná preparou um guia super completo com a ficha de cada um dos postulantes a um cargo público. É um verdadeiro Portal dos Candidatos. Ao clicar na foto do candidato (a), vai aparecer todos os dados, inclusive os bens declarados ao TSE.

Veja a lista dos Candidatos pelo Paraná:

>> Governador

>> Senador

>>Deputado Estadual

>>Deputado Federal

Segundo ano consecutivo do guia

Depois do sucesso nas eleições municipais de 2020, o Portal dos Candidatos voltou mais tecnológico. “Utilizamos novas tecnologias para criar um guia completo. O site está rápido, com design moderno e usabilidade pensada para ajudar o eleitor a ter as informações mais relevantes sobre os candidatos”, explicou o coordenador de operações digitais da Tribuna, Rafael Maia.

Uma das novidades deste ano é uma parceria com o Ranking dos Políticos. A iniciativa (que você pode conferir também neste link) mostra para os eleitores como se posiciona cada um dos deputados federais e senadores. Por critérios bem construídos, tendo como base os pilares: combate ao desperdício de dinheiro, aos privilégios e a corrução.

“O ranking dos políticos entende que é muito importante uma iniciativa como essa (Portal dos Candidatos). É louvável e agrega muito para democracia brasileira e coloca com clareza e transparência para todos os eleitores, de forma objetiva, simples e de fácil acesso a todos os eleitores”, explicou Gláucio Dias, diretor geral do projeto.