Uma decisão da Justiça Eleitoral emitida no último final de semana determinou a retirada do ar de postagens feitas no site oficial e em perfis de redes sociais da Sanepar. A determinação atendeu parcialmente um pedido feito pela campanha de Roberto Requião (PT) contra o governador e candidato à reeleição Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

LEIA TAMBÉM – Bolsonaro enfrenta no Jornal Nacional 1º teste crucial da campanha

As postagens questionadas pela campanha de Requião destacavam investimentos feitos pela companhia em cidades na Região Metropolitana de Curitiba e na região de Foz do Iguaçu. Em todos os casos, destacou o pedido feito pelo petista, os conteúdos não se enquadram nas exceções previstas em lei: propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e casos de grave e urgente necessidade pública, quando assim reconhecido pela Justiça Eleitoral.

LEIA AINDA – TRE do Paraná recebeu quase 20 mil pedidos de eleitores para “voto em trânsito”

No entendimento do juiz Roberto Aurichio Junior, as postagens feitas pela companhia de saneamento configuram publicidade irregular em período eleitoral. Além da retirada das postagens do ar, o magistrado determinou a aplicação de uma multa de R$ 10 mil em caso de descumprimento da decisão.

“Tendo em vista a publicidade em questão ser objetivamente proibida no período vedado, bem como não expressar conteúdo informativo ou educativo, ou seja, não apresentar relevância à população, além de afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos ao pleito eleitoral, deve-se deferir, ainda que parcialmente, a liminar pretendida”, descreve o juiz.

VIU ESSA? Risco de explodir! Perigo em carga de caminhão acidentado no Contorno Sul, em Curitiba; Vídeo!

O pedido foi atendido de forma parcial porque a campanha de Requião havia solicitado a exclusão integral dos perfis da Sanepar nas redes Facebook e Instagram. O magistrado entendeu, porém, que a retirada tão somente das postagens que não observem as restrições impostas pela legislação eleitoral é medida suficiente para o caso.

A reportagem entrou em contato com a campanha de Ratinho Junior e aguarda um posicionamento do candidato.