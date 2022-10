Os eleitores do estado do Rio de Janeiro vão às urnas neste 2 de outubro para votar nos candidatos a deputado estadual nas Eleições 2022 que irão compor o quadro da Assembleia legislativa. De acordo com o TSE, foram 1639 candidaturas neste ano.

Nestas eleições, os eleitores vão escolher deputados estaduais e federais, senadores, governador e presidente da República. Caso haja, o segundo turno será no dia 30 de outubro.

>>> Acompanhe a apuração dos votos das Eleições 2022 em tempo real

Número dos Candidatos a governador do Rio de Janeiro nas eleições 2022

Confira abaixo o número dos candidatos a governador do Rio de Janeiro:

CLÁUDIO CASTRO (PL) – 22

CYRO GARCIA (PSTU) – 16

EDUARDO SERRA (PCB) – 21

JULIETE (UP) – 80

LUIZ EUGÊNIO (PCO) – 29

MARCELO FREIXO (PSB) – 40

PAULO GANIME (Novo) – 30

RODRIGO NEVES (PDT) – 12

Nome e número dos candidatos a deputado estadual no Rio de Janeiro nas eleições 2022

Veja a lista dos candidatos à deputado estadual nas eleições 2022 com todos os detalhes, bens declarados e ficha completa dos candidatos.

Confira todos os candidatos a deputado Estadual pelo Rio de Janeiro no Guia de Candidatos da Tribuna

Nem sempre os deputados estaduais mais votados são os eleitos, isto por que os deputados são eleitos pelo cálculo do quociente eleitoral.