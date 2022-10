O deputado federal André Janones (Avante-MG) ironizou bolsonaristas nas redes sociais após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva bater o recorde de audiência em acessos simultâneos registrado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), ao participar de entrevista no Flow Podcast, no YouTube.

“Eu planejei fazer um vídeo todo emocionado comemorando, mas foi tão fácil que nem teve graça! Chupa, @CarlosBolsonaro”, ironizou o deputado, que está ajudando na campanha de Lula.

O político também comemorou a audiência de mais de um milhão de espectadores simultâneos na transmissão ao vivo. Janones se candidatou à presidência, mas em agosto oficializou que saiu da disputa para apoiar o petista.

“1 MILHÃO DE PESSOAS! Quebramos a internet! Que venham os robôs, porque do lado de cá tem um exército de gente de verdade! ESSE É O TAMANHO DA DEMOCRACIA DO NOSSO PAÍS!”, tuitou.

Na segunda (17), Janones convocou os eleitores de Lula para assistir à participação do petista no podcast “Flow” para conseguir quebrar o recorde de audiência obtido pelo candidato à reeleição, quando ele esteve no mesmo programa em agosto.

“Conforme anunciei ontem, está confirmada a ida de Lula no ‘Flow’ amanhã [terça-feira], às 19h. Bora quebrar o recorde de audiência? Quem topa o desafio?”, publicou na segunda o deputado mineiro no Twitter.

Jair Bolsonaro esteve no “Flow” em agosto, durante o período de pré-campanha. Na ocasião, ele conseguiu mobilizar mais de 550 mil pessoas nas redes sociais.