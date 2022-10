Não deu outra! A disputa para o cargo de presidente do Brasil será definida apenas no segundo turno das eleições 2022. Lula (PT) e Bolsonaro (PL) foram os mais votados neste domingo para a presidência da república e vão se enfrentar nas urnas novamente no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições 2022.

Com 96,93% das urnas apuradas, Lula tinha 47,85% dos votos enquanto Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, estava com 43,70% dos votos.

+Leia mais! Ratinho Junior é reeleito governador do Paraná

A disputa foi acirrada desde o começo, quando Lula iniciou a apuração com 51%, mas, pouco depois, Bolsonaro virou chegando a ter 48%. A virada ocorreu com 74% das urnas apuradas.

Resultado das Eleições 2022 – Acompanhe a apuração dos votos, em detalhes

Segundo turno entre Lula e Bolsonaro

Com esse cenário definido, a campanha eleitoral será reordenada e, provavelmente, a agressividade vista no debate presidencial da TV Globo na última quinta (29) poderá ganhar novos patamares. A realização do segundo turno mostra que ambos os times rivais esgotaram o arsenal utilizado até aqui.

Votação para presidente no Paraná

Com 98,81% das urnas apuradas no Paraná, Jair Bolsonaro tinha 55,34% dos votos válidos no primeiro turno. Lula registrada 35,88% dos votos. Na sequência aparece Simone Tebet (4,73%).