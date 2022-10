O primeiro debate do segundo turno da eleição presidencial deste ano, realizado neste domingo (16), às 20h, pela Band, Uol e TV Cultura, vai ser de confrontos diretos entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Essa é a expectativa da produção do programa a partir das regras definidas nesta semana com representantes dos candidatos.

Lula e Bolsonaro já confirmaram presença no debate, que terá uma hora e 40 minutos de duração. Um sorteio definiu a posição deles no estúdio, com Lula no lado esquerdo do vídeo e Bolsonaro, no direito.

O debate será dividido em três blocos. No primeiro, um mediador fará uma pergunta aos candidatos e eles terão um minuto e meio para responder, começando por Bolsonaro. Posteriormente, os candidatos vão perguntar entre si, sem tema definido. Cada um terá 15 minutos para perguntas e respostas, réplicas e tréplicas. O tempo será administrado pelo próprio candidato. Quem faz a primeira pergunta é Lula.

Já no segundo bloco, os candidatos vão responder a quatro perguntas feitas por jornalistas dos veículos que organizam o debate. Os dois responderão às mesmas perguntas, com alternância de quem dará a resposta primeiro, dentro de um minuto e meio.

Na terceira parte do debate, Lula e Bolsonaro terão um minuto e meio, cada um, para responder a uma pergunta de um jornalista. O restante do bloco será no mesmo formato do primeiro, com enfrentamento direto entre os candidatos. Por fim, cada um terá um minuto e meio para fazer suas considerações finais.

A transmissão começa às 20h pelas rádios e emissoras de TV da Band e da Cultura, nos canais digitais da Folha de São Paulo e do UOL, que compõem o pool de veículos, e ainda pela CNN Brasil na TV por assinatura.

“Regras serão mais flexíveis”, diz diretor da Band

Para Fernando Mitre, diretor de jornalismo da Band, as regras mais flexíveis deste debate na comparação com o primeiro dão mais condições para que os candidatos apresentem ao eleitor os seus pontos de vista e propostas sobre o adversário.

“As regras aprovadas são muito boas, flexíveis, darão aos candidatos todas as condições e tempos suficientes para que eles expressem suas opiniões, mostrem seus estilos e seus programas. Na verdade, eles ocuparão cerca de 80% desse debate perguntando, respondendo, replicando ou treplicando”, disse.

Assim como nos debates anteriores, o encontro não terá plateia, apenas seis assessores de cada candidato.

Expectativa nas campanhas

A margem apertada na apuração do dia da votação, de 48,43% para Lula e de 43,20% para Bolsonaro, vai dar a tônica das estratégias dos candidatos no debate deste domingo (16). A expectativa é de que eles levem para a TV os ataques e propostas que já estão fazendo nos programas eleitorais, repetindo principalmente temas como corrupção, religião e condução da pandemia da Covid-19.

No lado da campanha de Bolsonaro, a aposta é falar também do legado de seu governo, como o Auxílio Brasil; a conclusão de obras inacabadas pelas gestões petistas, como a transposição do rio São Francisco; a compra de vacinas para a Covid-19 e as críticas à política do “fique em casa, a economia a gente vê depois”. Isso, aliás, deve conduzir o tema à recuperação da economia, a queda da inflação e do preço dos combustíveis.

Já na campanha de Lula, a preparação é por um possível ataque de Bolsonaro em pautas de costumes e emplacar temas como “ex-presidiário”, “corrupto” e “quadrilheiro”, numa forma de desestabilizar o ex-presidente de forma semelhante ao que se viu no primeiro bloco do debate da TV Globo, no primeiro turno. A expectativa é de que Lula tente não entrar no jogo de Bolsonaro e rebata as críticas, além de também falar do seus oito anos à frente da Presidência da República.

Próximos debates

Embora a campanha de Lula já tenha anunciado que ele deve participar de apenas dois debates nesta eleição, há outros previstos além do que será realizado neste domingo (16):

21 de outubro (sexta-feira): SBT e CNN Brasil com Estadão, rádios Eldorado e NovaBrasil, portal Terra e revista Veja. O pool de veículos diz que o debate está marcado para às 21h30, com presença confirmada apenas de Jair Bolsonaro.

23 de outubro (domingo): Record TV. A emissora confirmou o encontro na semana passada. Se um dos candidatos não comparecer, o debate será transformado em entrevista.

28 de outubro (sexta-feira): TV Globo. A emissora afirma já ter confirmado para um horário mais cedo que o do primeiro turno, às 21h30.