O ex-presidente e candidato ao cargo em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz comício em Curitiba neste sábado (17), ao lado do candidato a governador do Paraná, Roberto Requião (PT). O ato está marcado para às 10h, no calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro da capital paranaense. A movimentação já começou e ruas estão bloqueadas na região.

Lula e Requião em Curitiba: Acompanhe a movimentação no Centro da capital, para o comício deste sábado! @LulaOficial @requiaooficial pic.twitter.com/QCmVQXNJAz — Tribuna do Paraná (@tribunapr) September 17, 2022

De acordo com a assessoria dos candidatos, durante o evento, a expectativa é de que o calçadão reúna o público “no maior ato de mobilização de rua desde o comício das Diretas Já, que reuniu mais de 30 mil pessoas no mesmo local, em janeiro de 1984″. “Vamos levar às ruas de Curitiba toda a representatividade dos nossos movimentos e partidos”, diz nota publicada pelo site do Partido dos Trabalhadores.

Candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados também estarão presentes, além do trio de candidatas Mulheres ao Senado — Rosane Ferreira (PV), Elza Campos (PCdoB) e Marlei Fernandes (PT).

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

Lula é candidato a presidente pela Coligação Brasil da Esperança, que reúne dez partidos (PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, PSB, Solidariedade, Pros, Avante e Agir). Requião é candidato a governador pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB).

O comício em Curitiba será transmitido pelas redes sociais tanto de Lula quanto de Requião, entre elas YouTube e Facebook.

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná