Chegou a vez do ex-presidente Lula (PT) ser sabatinado pelo Jornal Nacional, da Rede Globo. Serão 40 minutos de entrevista, nesta quinta-feira (25), assim como já ocorreu com os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PDT). Lula será sabatinado pelos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos a partir das 20h30.

+Leia mais! Jornal Nacional com Bolsonaro tem audiência recorde, maior que jogos do Brasileirão

Lula inevitavelmente terá que responder questionamentos a respeito das gestões anteriores, operação Lava Jato e denuncias. Por outro lado, o ex-presidente deve trazer pontos tratados em sua campanha como economia, combate à fome entre outros.

Quem o Jornal Nacional vai entrevistar hoje?

A sabatina do Jornal Nacional começou com o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), depois seguiu com Ciro Gomes (PDT) e nesta quinta-feira entrevista o candidato Lula, do PT. Depois, na sexta-feira (26) é vez da candidata Simone Tebet (MDB).