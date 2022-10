Pesquisa realizada presencialmente pelo Instituto MDA, contratada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) e divulgada neste sábado (29), aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 51,1% das intenções para votos válidos, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 48,9%.

Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou menos, Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados, a um dia do segundo turno das eleições.

Lula caiu 2,4 pontos percentuais desde o último levantamento do instituto, divulgado em 17 de outubro, enquanto Bolsonaro cresceu 2,4 pontos, nas intenções para votos válidos. As variações ocorreram fora da margem de erro.

A pesquisa foi realizada de 26 a 28 de outubro de forma presencial com 2002 pessoas, a um custo de R$ 168 mil. O nível de confiança é de 95%, e o registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-01820/2022.

ESTIMULADA

VoTos válidos:

Lula (PT): 51,1% (tinha 53,5%)

Jair Bolsonaro (PL): 48,9% (tinha 46,5%)

VOTOS TOTAIS

Nos votos totais, quando são considerados os brancos, nulos e indecisos, Bolsonaro cresceu 3,1 pontos, e Lula oscilou 1,2 ponto para baixo.

Ambos empatam tecnicamente neste cenário: o ex-presidente tem 46,9% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro fica com 44,9%. Outros 5,6% indicaram voto branco, nulo ou que não iriam comparecer às urnas, e 2,6% ainda se mostram indecisos.

Lula (PT): 46,9% (tinha 48,1%)

Jair Bolsonaro (PL): 44,9% (tinha 41,8%)

Branco/nulo/não vai votar: 5,6% (era 6%)

Indecisos: 2,6% (era 4,1%)

ESPONTÂNEA

O Instituto MDA também fez apuração de votos espontâneos —quando os entrevistados não são questionados diretamente com a menção ao nome dos concorrentes.

Também há empate neste caso. Lula tem 45,5% das intenções, enquanto Bolsonaro obtém apoio de 44,1% dos entrevistados.

Outros 5,8% apontam voto branco, nulo ou dizem que não irão votar, e 4,6% se disseram indecisos.

Lula (PT): 45,5% (tinha 46,4%)

Jair Bolsonaro (PL): 44,1% (tinha 40,6%)

Branco/nulo: 5,8% (era 6,3%)

Indecisos: 4,6% (era 6,7%)

PESQUISA ANTERIOR

No dia 1º de outubro, a CNA divulgou uma pesquisa de intenção que apontou Lula à frente com 48,3% dos votos válidos, ante 39,7% de Jair Bolsonaro. A margem de erro também era de 2,2 pontos para mais ou para menos.

Ao fim do 1º turno das eleições, Lula obteve 48,43% dos votos válidos, dentro da margem de erro da CNT/MDA, enquanto Jair Bolsonaro terminou com 43,20% — fora da margem por 1,3 ponto percentual.

SOBRE O INSTITUTO

O Instituto MDA, de Lavras (MG), foi fundado em 1988. Em 2012, tornou-se parceiro da CNT (Confederação Nacional do Transporte) e passou a realizar somente a pedido da confederação levantamentos sobre intenções de votos.

Segundo o próprio instituto, uma ou outra entrevista desses levantamentos pode ter sido realizada em pontos de grande fluxo de pessoas para garantir que o perfil do eleitorado esteja corretamente representado na pesquisa. Essa metodologia de entrevistas pessoais em residências segue como a principal do MDA.