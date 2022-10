O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotou o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) naquela que foi a mais acirrada disputa da história da democracia no Brasil. Pela primeira vez desde que a reeleição foi instituída no país um presidente brasileiro não consegue um segundo mandato. Com 98,95% das urnas apuradas, Lula teve 50,83% dos votos e Bolsonaro 49,11%.

Lula comemorou com uma postagem no seu perfil do Twitter

Assim que a diferença de votos entre os candidatos era maior do que os votos a serem apurados, fogos de artifício estouraram por toda Curitiba em apoio ao novo presidente, apesar da expressiva votação que Bolsonaro teve no Paraná. Com 99,98% das urnas paranaenses apuradas, o agora ex-presidente obteve 62,40% dos votos (4.158.494 votos) contra 37,6% (2.505.969 votos) de Lula.

A disputa eleitoral foi muito polarizada e chegou a ser violenta em vários momentos. Correligionários dos dois lados entraram em confronto por várias vezes, inflamados por declarações polêmicas e comportamentos questionáveis de Bolsonaro. O fato de Lula ter sido preso e mesmo assim concorrer à presidência deixou impaciente milhões de eleitores no país.

O “novo velho” presidente

Luiz Inácio Lula da Silva, 76 anos, é natural de Garanhuns (PE) e concorreu à presidência pela coligação Brasil da Esperança (formada por PT/PCdoB/PV/Solidariedade/PSOL-Rede/PSB/Agir/Avante/Pros). Metalúrgico de profissão, Lula perdeu três eleições antes de conseguir chegar à presidência da República pela primeira vez nas Eleições de 2002 após vencer José Serra (PSDB) com quase 53 milhões de votos.

Entre 2003 e 2010 cumpriu seu mandato como presidente (foi reeleito em 2006), reelegendo sua sucessora, a então chefe da Casa Civil Dilma Rousseff. Em 2014 foi deflagrada no Brasil a Operação Lava Jato, que investigava denúncias de corrupção na Petrobrás, que envolviam diretamente o então ex-presidente Lula.

Nos desdobramentos que vieram a seguir, após a prisão de inúmeros aliados e companheiros de partido – e a denúncias que ficaram conhecidas como os escândalos do Triplex e do Sítio de Atibaia – Lula acabou preso após o ex-juiz Sergio Moro, senador eleito pelo Paraná nas eleições de 2022, condená-lo no caso do Triplex.

Lula ficou 580 dias preso. Em 2021, o STF anulou todas as condenações do novo presidente do Brasil por considerar que a Justiça Federal do Paranánão tinha competência jurisdicional para julgar o caso, e que foi considerada a suspeição de Moro para julgar os casos após divulgação de conversas do ex-juiz com procuradores que tocavam as investigações.

Com a anulação das condenações de Lula e a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, o caso do tríplex foi enviado para a Justiça Federal de Brasília. No entanto, em janeiro deste ano, o processo foi arquivado porque o crime prescreveria antes do processo chegar novamente à fase de julgamentos.

O Ministério Público Federal chegou a apresentar nova denúncia no caso do sítio, mas por falta de provas novas a ação foi rejeitada.

Lula atualmente é casado com Rosângela Silva, a Janja.