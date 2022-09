Cerca de 5,2 mil eleitores de Curitiba tiveram seus locais de votação alterados pela Justiça Eleitoral no Paraná. A mudança afeta eleitores cadastrados na 1ª Zona Eleitoral, e foi feita de forma automática no sistema. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), a mudança foi apenas de local, e os eleitores continuam cadastrados nas mesmas seções eleitorais.

LEIA TAMBÉM – Confira o GUIA DAS ELEIÇÕES 2022 da Tribuna do Paraná

Ao todo, 1.975 eleitores que votavam na Universidade Tuiuti – Campus Schaffer foram transferidos para a Faculdade Inspirar. O novo local de votação fica na Rua João Tschannerl, 880, a pouco mais de 850 metros do ponto anterior.

Já os 3.223 eleitores que votavam no Colégio Estadual Conselheiro Zacarias foram transferidos para o Centro Redentorista Santo Afonso, no número 204 da mesma Rua Ubaldino do Amaral, em frente ao estádio Couto Pereira, no Alto da Glória.

VIU ESSA? Bens declarados de Ratinho chegam a R$ 8 milhões; veja de outros candidatos

Os eleitores que tiveram seus locais de votação alterados estão sendo notificados da troca pela Justiça Eleitoral. Não é necessário comparecer ao Cartório Eleitoral ou fazer qualquer outro procedimento.

LEIA AINDA – Pendurar bandeiras em janelas vira polêmica e briga em condomínios

Para confirmar o local de votação basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os seguintes dados: nome completo ou CPF, data de nascimento e nome da mãe, caso conste nos documentos de identificação. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo e-Título.