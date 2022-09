A candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) teve de cancelar a agenda de campanha desta segunda-feira (26) após seu voo arremeter. O destino da candidata seria a cidade de Maringá (PR), mas o avião precisou pousar em Pelotas (RS) porque as más condições climáticas impediram o trajeto original.

Por meio de um vídeo, Tebet lamentou o ocorrido e explicou a situação. As fortes chuvas em boa parte do estado do Paraná dificultaram o pouso da emedebista.

No comunicado, ela também saúda o presidente do MDB do estado, Anibelli Neto, que a aguardava no município.

“Seria muito importante estar aí em Maringá, abraçando os companheiros, mas não vão faltar oportunidades”, disse.

Constava na agenda oficial de campanha da candidata atividades em Maringá, que tiveram de ser canceladas, mas os compromissos em Pelotas e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, estão mantidos. Ela realizaria uma caminhada pelo centro de Maringá e teria um encontro na Associação Comercial e Industrial da cidade. Ela fará ainda uma coletiva de imprensa no comitê suprapartidário de Pelotas e uma caminhada. Por fim, ainda vai a um encontro com reitores da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade Franciscana, antes de finalizar o dia com outra caminhada entre a população gaúcha.