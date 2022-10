A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná (SESP), registrou até as 15h deste domingo (30), nove situações envolvendo crimes eleitorais em algumas regiões do estado.

Segundo o primeiro boletim, das ocorrências, uma foi por falsidade ideológica, em Telêmaco Borba, três boca de urna (Palotina, Santa Mariana e Nova América da Colina), duas violações ou tentativas de violações do sigilo do voto (Clevelândia e Telêmaco Borba), uma propaganda irregular (Colombo), uma compra de votos (Clevelândia) e uma situação de ameaça contra um mesário (Curitiba).

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), um boletim mais completo deverá ser divulgado pela SESP à partir das 17h de hoje.

Novas informações serão repassadas em breve.