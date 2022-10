Antes mesmo de confirmada matematicamente a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro, milhares de curitibanos foram para as ruas da capital paranaense comemorar o resultado das Eleições 2022. Lula foi eleito presidente com uma margem pequena. A concentração dos apoiadores do agora novo presidente do Brasil se reuniram no Largo da Ordem, no Centro Histórico de Curitiba.

+ Leia mais: “Eleição se ganha no voto, não no golpe, não no crime”, diz Gleisi sobre operações da PRF

Quando os números da apuração chegaram a 98,8% das urnas apuradas, fogos de artifício e diversas manifestações foram observadas em todos os bairros da cidade. Buzinas de carro, apitos e gritos eram facilmente ouvidos.

Em manifestação espontânea, os eleitores foram até o bairro São Francisco e se reuniram na frente Igreja Nossa Senhora do Rosário, palco de uma manifestação que culminou na cassação do vereador de Curitiba Renato Freitas (PT) (que conseguiu reverter a decisão na Justiça).

+ Veja mais: Curitiba vai ganhar novo parque em 2022 com 350 mil metros quadrados de área verde

Pela apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula teve apenas 37,60% dos votos (2.506.464), enquanto Bolsonaro, o candidato derrotado da noite, teve a preferência de 62,40% dos paranaenses (4.159.266).

Por volta das 21h um forte temporal caiu na capital, espantando a maioria dos eleitores que comemoravam no Largo. Muitos, porém, aproveitaram a chuva pra “lavar a alma” da disputa ferrenha destas Eleições 2022.