O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, deu prazo de 24 horas para que o PL apresente um relatório completo sobre as urnas eletrônicas, que inclua os equipamentos utilizados no primeiro turno.

Nesta terça-feira (22), a defesa do presidente Jair Bolsonaro (PL) acionou a Corte eleitoral pedindo que os votos de 279 mil urnas eletrônicas utilizadas no segundo turno das eleições deste ano sejam invalidados. A auditoria foi feita a pedido do PL. Mais cedo, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, falou sobre a ação em um pronunciamento, em Brasília.

“As urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições de 2022. Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Publique-se com urgência”, escreveu o ministro no despacho.

No questionamento encaminhado ao TSE, o relatório produzido a pedido do PL cita supostas “desconformidades irreparáveis de mau funcionamento” nas urnas no segundo turno do pleito. O Instituto Voto Legal (IVL) foi o responsável pela auditoria divulgada pelo partido.