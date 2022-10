O Movimento Sem Terra (MST) promove em Curitiba nesta sexta-feira (14) um jantar de Arroz com Lula a um preço fixo de R$ 13. Além do prato com o fruto do mar, o evento oferece também opção vegana de jantar. Na programação do evento, apresentações com Daniel Montelles, Fábio Farina e Diorlei Santos.

Por meio de uma postagem no Instagram, o MST promoveu o jantar e diz que segue firme na campanha para eleger Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. “Nesta sexta-feira (14), a partir das 18h30, o MST e o coletivo Marmitas da Terra vão realizar o 7º Arroz com Lula, em Curitiba”.

O jantar acontece no Casarão Vem Aí, na Rua Alfredo Bufren, 23, no Centro da capital. As reservas são feitas previamente pelo WhatsApp (41) 99697-6714.

Serviço

Arroz com Lula

14/10 – sexta-feira, a partir das 18h30

Casarão Vem Aí – Rua Alfredo Bufren, 23, Centro

Prato (com opção vegana) – R$ 13

Reserve seu lugar pelo WhatsApp (41) 99697-6714

Pagamento pelo Pix: marmitasdaterramst@gmail.com