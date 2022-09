A cada eleição surge uma nova leva de candidatos com nomes diferentes (até bizarros), visuais esquisitos e propostas diferentonas. Numa primeira análise no Guia dos Candidatos, é bem fácil encontrar alguns destes “figuras”, que antes mesmo de suas propostas e ideias para as funções que pretendem assumir, chamam atenção pelos nomes, apelidos e alcunhas.

E tem cada figura. Listamos abaixo alguns nos nomes ou apelidos mais curiosos, sem contar todos aqueles que se apresentam como “doutor”, “professor”, fulano da mecânica, da farmácia, da farmácia, da reciclagem, da saúde, dos animais, e por aí vai. Ah, e tem até celebridades, como um ex-BBB, locutor de rodeio, técnico de futebol e até ex-lutador de Vale-Tudo campeão do UFC.

>>> Quer conhecer mais sobre o seu candidato e pesquisar seus dados, certidões e patrimônio, clique aqui para conhecer o Guia dos Candidatos

Vale ressaltar que o objetivo não é “caçoar” dos candidatos, visto que a decisão de usar os nomes e apelidos é deles, pois são os nomes cadastrados pra urna.

Candidatos a deputado estadual pelo Paraná com nomes diferentes

B A (deputado estadual / União BR – Paraná)

Batata o Repórter do Povo (deputado estadual / PMN – Paraná)

Bomber (deputado estadual / PMN – Paraná)

Da Costa do Perdeu Piá (deputado estadual / Pros – Paraná)

Delei da Mandioca (deputado estadual / Pros – Paraná)

Edson Narizão (deputado estadual / PSC – Paraná)

Fatiminha Amiga da Gente (deputada estadual / PSB – Paraná)

Fernando Sangue Laranja ( deputado estadual / PDT – Paraná)

Ferrazfaz (deputado estadual / PMN – Paraná)

Fão do Bolsonaro (deputado estadual / Republicanos – Paraná)

Messias Cheiroso (deputado estadual / Patriota – Paraná)

Naná Tia do Zap (deputado estadual / Patriota – Paraná)

Nego Filé (deputado estadual / Agir – Paraná

Palhaço Torradinha (deputado estadual / DC – Paraná)

Sucateiro Bocão (deputado estadual / Solidariedade – Paraná)

Walter Luiz O Bacana Bacana (deputado estadual / Rede – Paraná)

Candidatos a deputado federal pelo Paraná com nomes curiosos

Bill Pastel (candidato a deputado federal pelo União Brasil no Paraná)

Capoeira (deputado federal / PSC – Paraná)

Carlão Papagaio (deputado federal / Cidadania – Paraná)

Darta do Programa do Darta (deputado federal / PSC – Paraná)

Feneme (deputado federal / Cidadania – Paraná)

Larocca o Cervejinha (deputado federal / Solidariedade – Paraná)

Linguiça do Circo (deputado federal / PSC – Paraná)

Motorista Fisioculturista (deputado federal / União BR – Paraná)

Negrão Sorriso (deputado federal / PMB – Paraná)

Norma Eu Me Importo (deputado federal / PMB – Paraná)

Repórter Comum (deputado federal / PSC – Paraná)

Sancho Loko (deputado federal / Pros – Paraná)

Sula Veio (deputado federal / PMB – Paraná)

Treis Pião (deputado federal / PDT – Paraná)

